Michelle Hunziker testimonial Oral-B Go Electric: sorriso è vita

Milano, 21 ott. (askanews) - Il sorriso è il nostro biglietto da visita e per renderlo più sano e bello arriva l'innovativa tecnologia di Oral-B iO. Parola di Michelle Hunziker, testimonial Oral-B Go Electric.

"Il sorriso per me è vita, anche nei momenti difficili mi ha aiutato moltissimo l'autoironia. Il sorriso aiuta anche le endorfine che danno la felicità. Se sei giù di morale e ti sforzi di sorridere succede qualcosa nel cervello che ci aiuta a superare le difficoltà. Questa è la mia filosofia di vita e di conseguenza l'igiene orale per me è tutto. Curare bene la bocca è veramente importante per me".

Un rivoluzionario sistema di azionamento magnetico, nuove micro-vibrazioni, sensore di pressione, connettività avanzata, intelligenza artificiale frutto di 6 anni di ricerca come spiega Francesco Grillo, Vice Presidente Oral Care P&G Europa.

"E' una rivoluzione perchè la tecnologia è discontinua, il design è iconico e futuristico, l'esperienza d'uso è veramente wow. Abbiamo creato un motore, un sistema magnetico che consente di mandare l'energia dello spazzolino direttamente alle setole dello spazzolino, inseme al movimento oscillante-rotante - delle nuove micro vibrazioni che consentono una pulizia più profonda ma anche molto più piacevole".

"Quando noi diciamo effetto wow non è solo un claim pubblicitario ma è davvero l'effetto che ti da quando tu spazzoli i denti per la prima volta con questo spazzolino elettrico con intelligenza artificiale, ti da la sensazione di essere stato dal dentista".

Bello, piacevole e smart, ma soprattutto consente una pulizia più profonda e completa segnalando ad esempio la durata della sessione di lavaggio.

"Diciamo che rimuove 2-3 volte più placca rispetto a uno spazzolino equivalente, manuale o no".

Una rivoluzione che parte da lontano.

Noi abbiamo creato il primo spazzolino nel 1949 dopo la seconda guerra mondiale, quello elettrico negli anni '60, poi abbiamo continuato a innovare e vorremo dare una scossa agli italiani".

A oggi infatti lo spazzolino elettrico, è utilizzato solo dal 20% degli italiani, mentre nel resto d'Europa si arriva a punte del 50%.

"Sono contenta di essere testimonial di Oral B perchè è un brand molto consigliato dai dentisti ed è arrivata l'ora di fare un'inversione culturale e la gente deve capire l'importanza di passare allo spazzolino elettrico che è fondamentale con il nostro Oral-B iO".