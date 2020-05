Michele Dalai racconta “Se me lo dicevi prima” di Francesca Milano 26 maggio 2020

Dare voce alle storie degli altri, ai messaggi scritti per ricucire il tempo, per dire Grazie, per dire Scusa. Per dire Ti amo e per dire Aiutami. Per dire le cose che in questo periodo di quarantena abbiamo taciuto o che non siamo mai riusciti a dire, nemmeno quando potevamo. Questa è l'idea da cui è partito Michele Dalai, autore del podcast “Se me lo dicevi prima” realizzato dal Sole24ore. Cinque storie ogni lunedì su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore. Per inviare la vostra, scrivete a: semelodiceviprima24@gmail.com