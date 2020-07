Michele Casadei Massari: “Molti italiani stanno lasciando New York per tornare in Italia” di Monica D'Ascenzo 15 luglio 2020

Da dodici anni a New York, lo chef Michele Casadei Massari ha cominciato con un camincioni e ora ha 4 ristoranti (due in chiusura per la pandemia). Dalla grande mela racconta come gli Stati Uniti stanno vivendo l'emergenza Covid-19 e le manifestazioni Black lives matter.