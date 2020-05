Micaela le Divelec: "Il lusso ripartirà dal sogno, dalla sostenibilità e dal digitale" di Monica D'Ascenzo 19 maggio 2020

La ceo del gruppo Salvatore Ferragamo è convinta che se anche riprenderanno alcune abitudini pre emergenza, come i viaggi, il settore del lusso comunque subirà dei cambiamenti, che erano già in atto prima ancora della pandemia. La situazione contingente ha solo accelerato le riflessioni di un comparto in piena evoluzione.