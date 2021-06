Messico: gigantesca buca minaccia di inghiottire una casa 03 giugno 2021

(LaPresse) Una enorme buca di oltre 70 metri di diametro è apparsa nel sud-est del Messico, dove sta minacciando di inghiottire una casa vicina. La gigantesca dolina, nella città di Juan C. Bonilla nello stato di Puebla, è iniziata come una buca di cinque metri ma è cresciuta costantemente fino alle dimensioni attuali. Le autorità statali e federali sono state arruolate per aiutare a scoprire cosa ne ha causato lo sviluppo e cosa è necessario fare per proteggere la popolazione locale.