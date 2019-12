Mes, prescrizione e regionali: tutte le distanze tra M5s e Pd di Andrea Gagliardi 05 dicembre 2019

Il M5s chiede di rivedere la riforma del Mes per le “evidenti criticità”. l Pd difende nel complesso l'accordo raggiunto. Sulla prescrizione il M5s tuona: la nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. I dem non si oppongono ma chiedono garanzie sulle durate dei processi. M5s e Pd correranno separati in Emilia Romagna e in Calabria. In Emilia Romagna sembra esclusa anche una eventuale “desistenza”. In Calabria non c'è condivisione sul candidato M5s, mentre il Pd appoggia Callipo