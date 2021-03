Meloni tarda e si scusa: come molte mamme ho problemi con la Dad

Roma, 17 mar. (askanews) - "Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, mi scuso per il ritardo, come molte mamme in questi giorni ho un problema di compatibilità con la didattica a distanza che ha comportato questo leggero ritardo": così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, arrivando in lieve ritardo alla conferenza stampa di Fdi per presentare la campagna "Le radici della memoria" in occasione del 160esimo Anniversario dell'Unità d'Italia, evento trasmesso sul canale Youtube del partito.

"Alcuni potrebbero pensare che dedicarsi al 160esimo anniversario dell'Unità d'italia non sia un fatto importante nella situazione in cui ci troviamo. Io penso l'esatto contrario: proprio per la situazione nella quale ci troviamo oggi vale la pena di celebrare l'Anniversario dell'Unità d'Italia", ha aggiunto Meloni, mamma di Ginevra dal 2016.