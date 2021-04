Meloni: Salvini e mozione di sfiducia a Speranza? Non polemizzo

Roma, 29 apr. (askanews) - "La commissione d'inchiesta (sulla gestione della pandemia di coronavirus, ndr) l'abbiamo già depositata noi lo scorso 16 aprile per cui è sicuramente una materia sulla quale siamo d'accordo (con la Lega, ndr). Loro hanno chiesto di sostenere questa campagna, mentre Fratelli d'Italia ci sarà sempre sulle cose che condivide e soprattutto su quelle dei nostri alleati. Sulla scelta di non votare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Speranza io non ho giudizi da dare, perché come sapete non polemizzo e tendo a non criticare le scelte degli altri": così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti, a margine di un'iniziativa di Fratelli d'Italia durante la quale i parlamentari del partito hanno effettuato il test antidroga.

"Certo devo dire - ha sottolineato - che il risultato parlamentare di ieri su voti favorevoli e voti contrari alla

mozione mi sembra molto distonico rispetto al giudizio che c'è

nel Paese sul ministro Speranza. Abbiamo raccolto tantissime

firme in poche ore a sostegno della mozione di sfiducia, il

Parlamento è complessivamente abbastanza distante dall'umore della gente", ha aggiunto.