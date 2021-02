Meloni: no fiducia a Draghi, ma supporto per decisioni giuste

Milano, 18 feb. (askanews) -"Non avrà il nostro voto di fiducia ma avrà il nostro stimolo e supporto per ogni decisoone che reputeremo giusta". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in aula alla Camera ha annunciato come previsto il no alla fiducia per Draghi, senza escludere un appoggio su singoli interventi.

Se anche Fratelli d'Italia fosse nel suo governo l'Italia "si sarebbe avvicinata "alla Corea del Nord più che all'Occidente", ha aggiunto.