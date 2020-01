Intervistata da Maurizio Giletti a Non è l'Arena su La 7, la leader di Fratelli d'Itali,a Giorgia Meloni, torna a parlare della controversa partecipazione di Rula Jebreal a Sanremo. “Se va al Festival a spese dei contribuenti a fare un monologo senza contraddittorio non mi sta bene”, “ Benigni è un artista - aggiunge Meloni - andava al Festival di Sanremo a recitare Dante. Rula Jebreal non fa parte del mondo dello spettacolo”.