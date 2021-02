Meloni: a guardare la piattaforma Russeau, tempi stanno slittando

Milano, 9 feb. (askanews) - "Per quello che riguarda i DPCM, il presidente non ci ha detto come intende comportarsi, anzi noi abbiamo posto il problema dei DPCM in scadenza. Dai tempi della piattaforma Rousseau mi pare di capire che le cose stiano slittando di qualche giorno e il presidente ci ha tenuto a dire che quella è ancora materia del governo precedente, del governo in carica, come è corretto che sia fino a quando non si entra in carica". Così la leader di FdI Giorgia Meloni, dopo l'incontro con Mario Draghi, parlando dalla Sala della Regina nelle dichiarazioni dei gruppi parlamentari nell ambito delle consultazioni del presidente del consiglio incaricato.