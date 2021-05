Medioriente, Marina israeliana apre il fuoco nelle acque al largo di Gaza City 19 maggio 2021

(LaPresse) La marina israeliana ha aperto il fuoco nelle acque del Mar Mediterraneo al largo di Gaza. Sconosciuti, per ora, gli obiettivi dello Stato ebraico. Gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno sei persone in tutta la Striscia di Gaza. L'esercito ha detto di aver allargato i suoi attacchi a sud per i i continui lanci di razzi dal territorio governato da Hamas.