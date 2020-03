Medici e infermieri nella trincea dell’Uboldo di Rosalba Reggio 21 marzo 2020

Quasi completamente convertito a struttura di soccorso e assistenza di malati Covid 19, l'ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio è una delle strutture che sta dando il massimo, in Lombardia, per gestire l'epidemia di Coronavirus. Il personale lavora 24 ore su 24 per rispondere alla richiesta crescente, sono saltate ferie, permessi, riposi e anche professionisti del privato sono arrivati in soccorso della struttura. Se in tutto il paese si moltiplicano gli inviti a stare a casa per limitare il contagio, nelle strutture sanitarie si combatte una guerra impegnativa e difficile. Ecco il viaggio del Sole 24 Ore all'interno del reparti speciali dedicati alla cura del Covid-19, dal pronto soccorso alla terapia intensiva con le testimonianze di medici e infermieri