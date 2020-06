Maxi operazione antidroga tra Italia e Olanda: numerosi arresti

Roma, 11 giu. (askanews) - Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato di Trieste e Udine in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, e in Olanda, in collaborazione con le autorità del Paese. Provvedimenti di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di numerose persone, indagati a vario titolo dei delitti di associazione, importazione, trasporto e detenzione a fini di spaccio di cocaina. Perquisizioni anche in Lombardia.

L'operazione denominata "Eat Enjoy" è stata diretta dalla Procura di Trieste con le squadre mobili di Udine e delle province coinvolte. Al blitz, infatti, hanno preso parte le Squadre Mobili delle Questure di Trieste e Udine, il Servizio Centrale Operativo con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (con il dipendente Esperto per la Sicurezza nei Paesi Bassi), e le Squadre Mobili delle Questure di Gorizia, Perugia, Genova, Imperia, Grosseto, Pordenone, Savona, Lucca, Vicenza, Treviso.