Maxi frode da 120 mln con la cryptovaluta, identificato un 34enne

Roma, 21 dic. (askanews) - Identificato dalla Polizia Postale l'autore del più grande attacco cyber-finanziario in Italia, uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute. Si tratta di un fiorentino di 34 anni, accusato di un "buco" da 120 milioni di euro sulla piattaforma informatica hackerata "Bitgrail".

Oltre 230 mila i risparmiatori truffati. L'uomo è accusato di frode informatica, auto-riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Per la prima volta in Italia e in Europa si sono documentate condotte fraudolente e distrattive in danno di investitori, realizzate integralmente su piattaforme informatiche e l'impiego di monete virtuali.