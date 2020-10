Mauro Alfonso: «Competitivi a livello internazionale? Serve fare sistema e investire su sostenibilità e digitalizzazione»

Mauro Alfonso, Ceo di SIMEST, interviene a “Made in Italy: The Restart”, per affrontare il tema della competitività delle imprese italiane all'estero. «Dobbiamo aiutare le aziende italiane – dichiara - a essere competitive in un quadro che sta cambiando. La pandemia è un acceleratore, ci siamo resi conto di quanto le filiere globali fossero fragili. Di conseguenza, si rimettono in gioco delle quote di mercato. Dobbiamo ricostruire delle filiere del supply chain a livello regionale. È una grande occasione per le PMI». Sono molti gli strumenti che SIMEST ha messo a disposizione delle aziende. «Abbiamo visto accedere come istanze a questi strumenti – aggiunge Alfonso - circa 9mila aziende, per un ammontare di richieste pari a 3.2 miliardi di euro». Cosa serve alle aziende italiane per migliorare la competitività a livello internazionale? «Fare sistema a livello di istituzioni e investire le risorse a disposizione su 2 marco trend: la sostenibilità e la digitalizzazione».