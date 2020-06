Maturità 2020, ministra Azzolina a studenti: siete nella storia

Milano, 17 giu. (askanews) - "Sono veramente molto emozionata: sono a Bergamo e finalmente potrò vedere le scuole in parte riaprirsi. Abbiamo vissuto un'emergenza difficilissima e gli studenti hanno dato una grande prova di maturità e resilienza. Quando ricorderete il periodo che abbiamo vissuto adesso, lo riguarderete pensando che siete stati forti, coraggiosi, che ce l'avete messa tutta, che avete studiato: e quindi potrete essere veramente orgogliosi di voi, perchè siete nella storia". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, in un video dedicato agli studenti che iniziano l'esame di Maturità, postato nella notte su Facebook.

"L'Italia ha bisogno di persone preparate, di persone che credano in se stesse, che coltivino le proprie passioni. Spero che tutti i vostri sogni possano realizzarsi. In bocca al lupo a tutti per gli esami", ha concluso.