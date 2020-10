Matteo Lunelli: «Il Recovery Fund dia la giusta attenzione alla moda e altre eccellenze del made in Italy»

Anche Matteo Lunelli, Presidente Fondazione Altagamma, interviene alla tavola rotonda “Made in Italy nel Fashion & Luxury: il ruolo dell'“artigianalità contemporanea”. Sottolinea il ruolo della coesione tra associazioni e imprese, nonché del dialogo con le istituzioni. «Collaborare per meglio competere, anche tra marchi dello stesso settore, fa parte della nostra mission – sostiene Lunelli -. Ci sono obiettivi comuni a settori come la moda, il design, l'automotive e altre eccellenze del made in Italy. È necessario dare priorità alle relazioni istituzionali. Noi vogliamo che il Recovery Fund e altre iniziative future possano dare la giusta attenzione alla moda e altri settori dell'eccellenza italiana». Sul tema del rilancio del turismo, Lunelli afferma: «Siamo di fronte a un'opportunità di riposizionamento. Con l'emergenza Covid-19, si sono svuotatele nostre città; dobbiamo ricostruire una strategia di turismo puntando verso l'alto. Nel nostro dialogo con le istituzioni – conclude - chiediamo di sostenere anche il digitale e la sostenibilità, aspetti strategici per il rinascimento delle nostre imprese nel mondo».