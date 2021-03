Mattarella in via Fani, depone fiori nel luogo del rapimento di Aldo Moro 16 marzo 2021

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 43° anniversario del rapimento di Aldo Moro, ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani dove le Brigate Rosse sequestrarono l'allora presidente della Democrazia Cristiana uccidendo cinque agenti della sua scorta. La mattina del 16 marzo 1978, quando il nuovo governo Andreotti stava per essere presentato in Parlamento per ottenere la fiducia, l'auto che trasportava Aldo Moro alla Camera dei deputati, fu intercettata e bloccata in via Mario Fani a Roma da un nucleo armato delle Brigate Rosse. Nell'agguato i brigatisti uccisero i due carabinieri a bordo dell'auto di Moro (Oreste Leonardi e Domenico Ricci), i tre poliziotti che viaggiavano sull'auto di scorta (Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi) e sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana.