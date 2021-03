Mattarella vaccinato allo Spallanzani

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anticovid presso l'Istituto Spallanzani. Nella Capitale è in corso la campagna di vaccinazione per coloro che, come il capo dello Stato, sono nati negli anni 1941 e precedenti. Al presidente è stata somministrata una dose di vaccino Moderna, come previsto per le persone che hanno la sua età. Dopo essere stato vaccinato, Mattarella ha atteso 15 minuti prima di lasciare l'ospedale.