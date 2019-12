Mattarella: sull’ambiente si passi dalle parole ai fatti 17 dicembre 2019

Il capo dello Stato Sergio Mattarella nel tradizionale incontro con il corpo diplomatico per gli auguri di Natale ha sottolineato come in Italia ci sia una diffusa presa di coscienza sull'esigenza di difendere l'ambiente, anche sulla spinta di un movimento di giovani