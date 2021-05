Mattarella: "Sono vecchio tra otto mesi potrò riposarmi" 19 maggio 2021

(LaPresse) "Il mio è un lavoro impegnativo, sono vecchio ma tra otto mesi il mio incarico termina. Tra qualche mese potrò riposarmi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto visita all’Istituto Comprensivo Fiume Giallo-Scuola Primaria Geronimo Stilton di Roma, per la presentazione dell'ottava edizione de 'Il Mio Diario', l'agenda scolastica della Polizia di Stato. Alla presentazione ha partecipato anche il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Ad accogliere il capo dello Stato i bambini della scuola che hanno intonato l'inno d'Italia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE