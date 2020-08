Mattarella: «Recovery fund occasione di storico rilancio da non perdere»

«Il Piano per l'Italia, in cui è prezioso il contributo delle Regioni, rappresenta un impegno ineludibile. Impegno correttamente avvertito non come il passaggio di una diligenza cui attingere ma come un'occasione di storico rilancio del sistema Italia, con modalità di coinvolgimento e collaborazione compatibili con la pressante urgenza di definizione». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro con i presidenti di Regione al Quirinale per il 50esimo delle Regioni a Statuto ordinario. «É un appuntamento da non perdere - ha sottolineato Mattarella - per incidere su nodi strutturali con riforme e investimenti commisurati: tutela dei bisogni, rilancio dell'economia, valorizzazione dei territori con il recupero di ritardi decennali, sono priorità nazionali da definire alle quali devono concorrere tutte le energie del Paese, istituzionali e sociali».Per approfondire