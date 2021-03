Mattarella nomina Rosa Oliva Cavaliere di Gran Croce

Roma, 12 mar. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale Rosa Oliva e le ha consegnato l'Onoreficenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Rosa Oliva, classe 1934, vide respingersi la domanda per il concorso per la carriera prefettizia. Ricorse alla Corte Costituzionale contro il Ministero dell'Interno per non essere stata ammessa al concorso in quanto donna. La Consulta nel maggio del 1960 si espresse a suo favore e fu una decisione storica che determinò l'apertura dei concorsi pubblici alle donne.

"L'Italia le deve riconoscenza" ha detto il Capo dello Stato nel corso dell'incontro. "E' stato un piccolo gesto che ha mosso una montagna. Complimenti e grazie davvero".