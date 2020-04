Mattarella: «Le scuole chiuse sono una ferita per tutti»

Viviamo “un evento drammatico, che possiamo ben definire epocale” e “le scuole chiuse sono una ferita per tutti”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si rivolge agli studenti italiani in un video che apre l'appuntamento con #maestri, “, il nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione nell'ambito del progetto Rai-Miur #lascuolanonsiferma, in onda da lunedì 27 aprile alle 15.20 su Rai3. “Come sarà il mondo di domani dipenderà in grande misura da voi, studenti di oggi – sottolinea Mattarella – dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo, di viverlo, dal vostro impegno, da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze che oggi acquisite”. “#maestri” è un format inedito: Edoardo Camurri propone e connette tra di loro “lezioni” di protagonisti della cultura, accademici di tutte le discipline, grandi divulgatori scientifici. Primo “maestro” della settimana è il professorAlessandro Barbero - storico medievista, docente all'Università degli Studi del Piemonte Orientale - che analizza la storia delle due Guerre Mondiali, partendo da un dato che le accomuna: il fatto che nessun Paese volesse quelle guerre, almeno sulla carta.