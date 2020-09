Mattarella: Germania decisiva per superare resistenze crisi Covid

Milano, 17 set. (askanews) - "La posizione della Germania" all'interno delle istituzioni europee "è stata decisiva per superare pigrizie, resistenze e ritardi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con il presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier al Palazzo Reale di Milano.

Mattarella ha ringraziato Steinmeier per la posizione della Germania nell'ambito dell'Ue, nell'affrontare le conseguenze drammatiche della pandemia. "La Ue ha ritrovato le ispirazioni originarie e un senso di solidarietà, di futuro comune da garantire e sviluppare. Per questo orientamento che sarà importante per l'integrazione europea la posizione della Germania è stata decisiva per superare pigrizie, resistenze e ritardi.

Da parte sua il presidente tedesco ha ricordato il forte legame di amicizia fra i due popoli. "Un'amicizia tra i nostri popoli esiste, sussite e persiste anche durante la crisi", ha detto ancora Steinmeier. "Ma non è una cosa scontata: noi vogliamo lavorare su questo, garantire un futuro a questa amicizia. Deve essere trasmessa di generazione in generazione. Rappresenta anche una sfida politica di trasmettere ai giovani questa amicizia, che considerano scontata questa amicizia", ha continuato.