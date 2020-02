Mattarella: la denatalità indebolisce il Paese, servono iniziative per contrastarla

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro al Quirinale con una delegazione del Forum delle Associazioni Familiari guidata dal Presidente Gianluigi De Palo. “Due generazioni prima della mia i figli erano numerosi; poi si sono ridotti ancora. E questo è un problema che riguarda l'esistenza del nostro Paese. Quindi le famiglie non sono il tessuto connettivo dell'Italia, le famiglie sono l'Italia. Perché l'Italia non è fatta dalle istituzioni ma dai suoi cittadini, dalle persone che vi vivono, che la realizzano, la interpretano e la animano. E questo si svolge nelle famiglie. Per questo le esigenze sono davvero prioritarie”, ha detto il capo dello Stato. PER APPROFONDIRE: Non si arresta il calo delle nascite in Italia. Mattarella: problema natalità riguarda esistenza Paese