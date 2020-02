Mattarella: Bachelet cercò sempre il bene comune

Vittorio Bachelet “operò costantemente per promuovere la coesione all'interno del Csm, ben conoscendo le fratture ideologiche che lo attraversavano in quel tempo. L'azione che qui ha svolto era espressione della ricerca del bene comune attraverso l'incontro tra posizionidiverse”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando al Csm il giurista ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse. Bachelet dimostrava con la sua azione, ha sottolineato il capo dello Stato, che è possibile realizzare una società più giusta senza una contrapposizione aspra. Oggi le contrapposizioni ideologiche sono sfumate, per motivi storici, ma rimane sempre il rischio di altre contrapposizioni basate sulla pura difesa di posizioni di parte. Occorre avere maggior coraggio: attraverso il dialogo paziente e tenace occorre ricercare con disponibilità sincera al confronto la soluzione migliore”.Per approfondire