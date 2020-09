Mastercard: con il lockdown 2mln di consumatori in più online di Rosalba Reggio 04 settembre 2020

A margine del forum The European House Ambrosetti, a Cernobbio, parla Michele Centemero, Country manager di Mastercard. “L'obbligata permanenza a casa ha cambiato le abitudini degli italiani. C'è stato un incremento dei pagamenti digitali e 2 milioni di consumatori in più hanno fatto acquisti online: sono stati venduti tanti corsi a distanza, abbonamenti a canali di approfondimento, sono cresciute le donazioni e le esperienze virtuali come le visite ai musei. Gli italiani hanno poi riscoperto i piccoli borghi del Paese, i luoghi meno turistici e più familiari, i piccoli hotel. Il tutto privilegiando spesso l'auto: il noleggio è passato da una quota del 9% al 17% del totale degli altri mezzi di trasporto.L'intervista di Rosalba Reggio.