Massimo Scaccabarozzi: «Atteso via libera Emea del vaccino Janssen per fine marzo» di Monica D'Ascenzo 01 marzo 2021

Il vaccino messo a punto da Janssen (gruppo J&J) ha già avuto il via libera dell'authority americana. A differenza di quelli già in uso, prevede una sola somministrazione. Non si potrà scegliere, però quale vaccino fare come precisa il ceo di Janssen Italia e presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi