Marta Cartabia: «Tenere alto il livello formativo dei giovani»

Per Marta Cartabia, presidente della Corte costituzionale, conversazione con Paolo Mieli a Castiglioncello (Livorno), nel giorno della consegna alla professoressa del Premio speciale Cultura Politica, intitolato a Giovanni Spadolini. Marta Cartabia ha ricordato che fare cultura, specialmente in ambito universitario è proseguire l'impegno civico che ha svolto presso le istituzioni. Per la professoressa, prima donna al vertice dell'istituzione nella storia repubblicana dall'11 dicembre 2019, «l'urgenza più grande nel nostro tempo è tenere alto il livello formativo ed educativo, specialmente delle classi più giovani». La presidente della Corte costituzionale a ottobre riprenderà a tenere i corsi universitari dopo 9 anni. Marta Cartabia il 2 settembre 2011 è stata nominata giudice della Corte costituzionale dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, terza donna giudice nell'istituzione dopo Fernanda Contri e Maria Rita Saulle.Per approfondire