Maroni: torno in politica per portare avanti il progetto di autonomia di Rosalba Reggio 06 settembre 2020

A margine del forum organizzato da The European House Ambrosetti, parla Roberto Maroni. “Salvini ha fatto quello che io e Bossi non siamo riusciti a fare, ha portato la lega a percentuali mai viste, ma non basta, serve un progetto, una strategia. La questione settentrionale non è per nulla abbandonata. Che progetto ha la lega oggi per l'Italia, ma soprattutto per il Nord? Torno in politica per completare il progetto di autonomia iniziato nel 2017 con Luca Zaia”. L'intervista di Rosalba Reggio