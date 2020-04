Mariotti (Ucimu): Fatturati giù e mercati difficili: il dopo coronavirus sarà duro di Marco lo Conte 01 aprile 2020

Le imprese iniziano a organizzarsi in vista della ripartenza: quando cioè le misure restrittive causa coronavirus saranno finalmente allentate. Perchè le imprese devono programmare e pianificare le proprie attività per farsi trovare pronti a competere su mercati internazionali, anche se nel prossimo futuro ci saranno fatturati in calo e una riconversione inevitabile. Ma come saranno i mercati internazionali che usciranno da questa pandemia? Marco lo Conte ha intervistato a questo proposito Alfredo Mariotti, direttore generale di Ucimu, l'associazione delle aziende produttrici delle macchine utensili e della robotica