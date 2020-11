Marco Porcaro: "Vi racconto come è nata Cortilia" 17 novembre 2020

Ormai la spesa a domicilio è diventata una consuetudine, ma quando - nel lontano 2012 - venne fondata Cortilia, sembrava tutto rivoluzionario. Eppure, nonostante gli scetticismi, Marco Porcaro ha portato avanti la sua startup, oggi diventata un punto di riferimento per molte altre aziende. In questa intervista per Stories di successo Porcaro ripercorre le tappe della storia di Cortilia e svela quali sono i punti di forza di questa azienda.