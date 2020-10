Marco Hannappel: «L’Italia ha un ruolo centrale nelle alternative alle sigarette tradizionali»

A proposito di “Ricerca e innovazione di prodotto e servizio per creare valore”, parla Marco Hannappel, CEO Philip Morris Italia. «La nostra scelta aziendale – dichiara - è investire in alternative alle sigarette tradizionali. In questo l'Italia ha ruolo centralissimo. Abbiamo investito 7 mld di dollari e su 2 centri di ricerche che lavorano su piattaforme alternative negli ultimi 15 anni. Ci sono sviluppi importantissimi in ambito industriale. Con 1 mld di dollari di investimento in Italia si sta creando un polo di eccellenza internazionale». Quali i punti di forza del settore? «Solidità distretti industriali ed eccellenze in meccatronica e packaging sono il fiore all'occhiello dell'industria e un volano per chi vuole investire nel paese. Si possono creare impianti da zero con davvero un'eccellenza in termini di industria 4.0 e IoT. L'attività di incentivazione da parte dello Stato nell'industria 4.0 porta grandi aziende come la nostra a investire in Italia. Abbiamo un impianto costruito da 600 aziende italiane. Oggi abbiamo 7000 fornitori in tutta Italia».