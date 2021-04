Marco Buti: “Il Recovery Plan è un'idea diversa di Unione Europea ancor più solidale” 29 aprile 2021

Marco Buti, capo di Gabinetto Commissario europeo agli Affari Economici, intervenendo al convegno del Sole 24 Ore «Recovery Plan, Pnrr: sfide e opportunità per il sistema Italia» descrive il percorso Italiano per arrivare alla stesura del piano, un percorso complesso che ha portato alla stesura del documento per rispettare la data del 30 aprile voluta dal premier Draghi. Un percorso europeo in cui va sottolineato lo sforzo collettivo comunitario per raggiungere gli obiettivi comuni