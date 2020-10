Marco Balich: “Torneremo ai grandi eventi dal vivo” di Monica D'Ascenzo 01 ottobre 2020

Il Covid-19 ha spazzato via in un soffio tutti i grandi e piccoli eventi dal vivo, a partire dalle Olimpiadi di Tokyo rimandate al 2021. Il settore sta cercando nuove strade e l'Italia con il Festival di Venezia e la Milano Fashion Week ha dimostrato che si può fare. Ne è convinto Marco Balich, presidente della Balich Worldwide Show e autore di cerimonie olimpiche oltre all'Albero della Vita di Expo 2015. La sua società è impegnata ora nel ripensare la cerimonia per le prossime Olimpiadi giapponesi e con il progetto del Comune di Milano e della Fondazione Bracco “Il Natale degli alberi”. Intanto il gruppo guarda avanti e ha in programma una razionalizzazione interna per puntare a quadruplicare il fatturato nei prossimi 3 anni, grazie anche all'arrivo del nuovo amministratore delegato Stefano Core.