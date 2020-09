Marcegaglia: risorse per progetti coordinati e di lungo termine di Rosalba Reggio 06 settembre 2020

A margine del forum organizzato a Cernobbio da The European House Ambrosetti, parla Emma Marcegaglia, amministratore delegato di Marcegaglia Steel. “E' importante che il governo non sprechi le risorse che arriveranno per sussidi a breve termine. Servono interventi che consentano una crescita duratura del Paese. Le priorità sono quelle che ha indicato anche l'Europa: green deal, digitalizzazione, infrastrutture, formazione ed educazione”. L'intervista di Rosalba Reggio.