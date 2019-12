Manovra: maxi stangata sui carburanti dal 2021

Dal 2021 potrebbe arrivare una stangata su benzina e diesel. In un emendamento del Governo alla manovra spunta un aumento delle clausole di salvaguardia sulle accise. Previste maggiori entrate per 868 milioni per il 2021, 732 milioni di euro per il 2022, 1,5 miliardi per il 2023 e 1,2 miliardi dal 2024. Nel testo resta la sterilizzazione della clausola sulle accise per il 2020, ma aumentano quelle per gli anni successivi. Le accise non dovranno essere inferiori a 918 milioni euro per il 2021, invece di 50 milioni come prevede il testo originario della manovra. Poi 1.032 milioni di euro per il 2022, 1.822 milioni per il 2023 e 1.543 milioni per il 2024 invece di 300 milioni l'anno dal 2022 al 2024.Per approfondire