La manovra 2021 prevede uno sgravio totale per l'assunzione di donne, oggi penalizzatedal mercato del lavoro: occupate solo il 49,3 per cento. In via sperimentale per il 2021 e il 2022 raddoppia lo sgravio introdotto dalla legge Fornero, con un limite annuo di fruizione.