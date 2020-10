Manovra, Conte; non prevediamo nessun aumento di tasse

Roma, 19 ott. (askanews) - "La manovra mantiene un'impostazione di forte espansione, non prevediamo aumenti di tasse, una scelta

precisa e un impegno politico perseguito fino all'ultimo nonostante la grave recessione che stiamo attraversando, anzi abbiamo disposto con apposito decreto legge fiscale la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali e blocchiamo anche i pignoramenti di stipendi e pensioni fino a fine anno". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

"È una manovra da 39 miliardi - ha aggiunto - 24 afferiscono alla legge di bilancio e 15 provengono dal programma europeo Next Generation Eu, ci sono risorse significative per la rafforzare la Sanità, il trasporto scolastico, per rifinanziare un nuovo ciclo di Cig e per favorire l'accesso alla liquidità delle imprese".