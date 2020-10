Manlio Di Stefano: «Le ambasciate diventino luogo di propulsione del Made in Italy all’estero»

Si apre con il contributo di Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, la tavola rotonda intitolata “Il Patto per l'Export: strategie e azioni per il rilancio dell'Italia. Istituzioni ed esperti a confronto”. «Il Patto per l'Export – chiarisce Di Stefano – nasce prima dell'emergenza Covid-19 -, che però ci è servita per dargli una maggiore struttura. Il primo obiettivo raggiunto è quello di dare alle imprese un riferimento unico per l'internazionalizzazione. È un grande salto in avanti verso la semplificazione. Nel Patto affrontiamo tutti gli aspetti fondamentali emersi dal confronto con aziende e associazioni di categoria. Il totale del pacchetto fondi raggiunge i 2 miliardi di euro». Di Stefano parla poi di un grande sforzo compiuto per tradurre in realtà il concetto di Paese, che passa anche da nuovi modelli digitali. «Commercio, cultura e innovazione – afferma Di Stefano – sono le tre direttrici del progetto “Promozione Integrata 3D”. L'obiettivo è riformare la promozione integrata della Farnesina. Le ambasciate possono diventare un luogo di promozione e propulsione del Made in Italy verso l'estero».