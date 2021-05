Manifestazione sindacati, Serracchiani: "Grandi imprese avranno molti più incentivi a non licenziare" 28 maggio 2021

(LaPresse) "L'impianto della norma è un impianto a cui abbiamo lavorato ed è, secondo noi, un punto di equilibrio. Certo, il momento è difficile, siamo consapevoli anche delle difficoltà che ci sono e siamo molto preoccupati, ovviamente, per i posti di lavoro". Lo ha dichiarato la capogruppo del PD alla Camera, Debora Serracchiani, a margine della manifestazione unitaria dei sindacati a Piazza Montecitorio, a Roma. "Abbiamo però distinto le piccole imprese, che continueranno ad avere il blocco dei licenziamenti fino a ottobre, dalle grandi imprese, che potranno licenziare dal 30 di giugno, ma avranno molti incentivi a non farlo, proprio perché potranno avere una cassa integrazione completamente gratuita e la decontribuzione. Le motivazioni per non licenziare e salvaguardare i posti di lavoro ci sono", ha precisato Serracchiani. Poi un pensiero sull'autocritica e le scuse di Luigi Di Maio all'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, prima condannato e poi assolto in appello dall'accusa di turbativa d'asta. "Credo che sia un gesto importante, un ritrovato equilibrio che spero sarà utile a tutto il Movimento nei prossimi passaggi, delicatissimi, tra cui la riforma del processo penale".