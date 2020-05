Manfredi Catella: "L'Italia riparta da un piano di sviluppo del territorio" di Monica D'Ascenzo 25 maggio 2020

L'Italia ha bisogno di rinascere con una visione del futuro a medio lungo termine, che non può non passare attraverso una pianificazione delleo sviluppo del territorio. Ne è convinto Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato di Coima Res, società che fgestisce un portafoglio di immobili di alta qualità per l'85% a Milano