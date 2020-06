Maltempo sul Nord Italia: frane e allagamenti nel Varesotto

Milano, 8 giu. (askanews) - La forte ondata di maltempo che ha colpito domenica il Nord Italia ha provocato pesanti danni e disagi in provincia di Varese. Decine gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco, a causa delle forti piogge diverse le abitazioni allagate: nel comune di Marchirolo evacuate 5 famiglie, mentre a Germignaga una famiglia bloccata in casa per l'acqua è stata portata al sicuro dai soccorritori acquatici. Una frana ha invaso la strada provinciale 69 nel comune di Laveno Mombello. Alcuni corsi d'acqua sono esondati. A Milano sorvegliati speciali i fiumi Seveso e Lambro che hanno raggiunto la soglia di attenzione e c'è il rischio di una nuova esondazione.