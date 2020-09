Maltempo sull'Italia, allerta in Campania, Calabria e Sardegna

Roma, 28 set. (askanews) - Continua l'ondata di maltempo che da giorni imperversa sull'Italia. Dopo il weekend in cui è stato colpito soprattutto il Centro Sud con pioggia forte, raffiche di vento, trombe d'aria e neve sui rilievi al Nord e al Centro, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta che riguarda prevalentemente i settori tirrenici.

Allerta arancione in Campania, Calabria, Sardegna centro-settentrionale e su ampie zone della Basilicata. Allerta gialla, invece, su Veneto, alcuni tratti dell'Emilia-Romagna e della Toscana, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, sui settori settentrionali della Sicilia. Previste piogge intense, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Danni e problemi soprattutto in Campania, vigili del fuoco e squadre di soccorso a lavoro a Monteforte Irpino e a Sarno per liberare le strade dal fango e dai detriti, diverse le famiglie sfollate. Scuole chiuse a Salerno e in altri comuni della Regione.