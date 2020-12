Mafia, arrestato in Germania il latitante Antonio Falzone

Roma, 16 dic. (askanews) - È stato arrestato ad Heilbronn, nel sud-ovest della Germania, Antonio Falzone pluripregiudicato affiliato alla cosca catanese Santapaola-Ercolano, ricercato dal settembre scorso.

La polizia regionale tedesca del Land Baden Wuerttemberg - in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e la Dia - ha fatto irruzione in un appartamento dove Falzone si nascondeva.

Sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo scaturito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni ed altro.

Nello stesso giorno, la Guardia di finanza di Catania, in collaborazione con lo Scico (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata), ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone (10 in carcere e 8 ai domiciliari) ritenute affiliate o riconducibili ai clan Laudani e Santapaola accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, usura, turbativa d'asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco. Nell'inchiesta sono indagate complessivamente 37 persone.