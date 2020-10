Made in Italy, the restart: l’evento del Sole 24 Ore e FT

L'Italia riparte. E lo fa guardando al futuro, consapevole delle difficoltà e delle ferite, ma soprattutto scommettendo sulla sua forza principale. Che nell'economia è il made in Italy, il marchio delle eccellenze nazionali.Le imprese italiane non si sono mai fermate e il mondo, dopo la pandemia, impone scelte nuove, a cui deve partecipare l'intero sistema Paese. Con questo spirito nasce «Made in Italy: The Restart – Il rilancio dell'economia italiana nel mondo-Covid», tre giorni di eventi digitali - il 6-7-8 ottobre 2020, ogni giorno a partire dalle 14.30 - frutto dell'accordo di partnership tra il Gruppo Sole 24 Ore e Financial Times.Un ricchissimo parterre, di membri del Governo, vertici del sistema imprenditoriale e oltre quaranta tra top manager e imprenditori che rappresentano l'eccellenza italiana.La prima giornata è incentrata sul fronte istituzionale, sarà aperta dal presidente del Gruppo 24 Ore, Edoardo Garrone, cui seguiranno i saluti introduttivi del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, del Ceo di Financial Times Group, John Ridding e dell'amministratore delegato del Gruppo 24 Ore, Giuseppe Cerbone.Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlerà della sfida del rilancio per le imprese italiane. A seguire un panel sul New Deal del made in Italy dei ministri dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e trasporti e dei Beni culturali e turismo, Stefano Patuanelli, Paola De Micheli e Dario Franceschini.