Luca Raina, il prof “digitale” del Collegio di Francesca Milano 16 febbraio 2020

Luca Raina è un professore vero, anche se lo avete visto in tv nella trasmissione «Il Collegio». Ma è anche un divulgatore, un esperto di tecnologia che da anni su YouTube cura un canale dedicato alle app che i docenti dovrebbero conoscere. “App per prof” è il suo canale, dove recensisce tutti gli strumenti tecnologici che stanno cambiando la vita e il lavoro dei docenti. In questa videointervista Raina racconta come la tecnologia sta cambiando e cambierà il mondo della scuola italiana, e quanto è importante la formazione (non solo per gli alunni ma anche per gli insegnanti)