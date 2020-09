Luca Colombo: “Ogni giorno connessi a Facebook 26 milioni di italiani” di Monica D'Ascenzo 03 settembre 2020

Attualmente in Italia sono attivi su Facebook oltre 3 milioni di utenti unici mensili (nel mondo sono invece attivi 2,6 miliardi di utenti unici mensili) e oltre 26 milioni di utenti unici giornalieri (nel mondo sono invece attivi 1,73 miliardi di utenti unici mensili). Questo il quadro che dà Luca Colombo, country manager di Facebook, che spiega come con il lockdown sia aumentato l'uso dei social media anche in Italia